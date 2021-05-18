В Атырау открыт новый Дом юношества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построили новый Дом юношества. Строительные работы, на финансирование которых одна из нефтеперекачивающих компаний направила 241 млн тенге, продолжались около года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Современное просторное двухэтажное здание, пришедшее на смену постройке 60-х годов XX века, рассчитано на комфортное размещение 25 молодых людей. Согласно проекту, на первом этаже для них расположены кухня, прачечная, комнаты отдыха и самоподготовки, конференц-зал, который также может использоваться в качестве кинотеатра, и тренажерный зал. Последний оборудован велотренажером, беговой дорожкой, многофункциональным силовым комплексом, силовым тренажером, тренажером грудь-машина.

На втором этаже находятся спальные комнаты. Они оснащены всей необходимой мебелью, включая индивидуальные шкафы для одежды.

«Дом юношества создан для оказания помощи в социальной адаптации воспитанников детских деревень и выпускников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Доме юношества проживают подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет. Получив необходимый опыт поведения в обществе, они переезжают в собственные, предоставляемые государством квартиры»,- рассказали в пресс-службе городского акимата.