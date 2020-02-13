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В Атырау открылся современный центр гемодиализа
13 Февраля 2020 22:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылся современный центр гемодиализа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Центр работает в рамках ГЧП, поэтому процедуры гемодиализа проводятся бесплатно. Это гемодиафильтрация, гемофильтрация, интермитирующий гемодиализ, классический гемодиализ, а также коррекция всех видов нарушений гемостаза современными лекарственными препаратами. В своей повседневной работе мы консультируемся с ведущими специалистами Казахстана, России, Турции. Пациенты проводят в клинике по четыре часа три раза в неделю», - говорит главный врач центра, нефролог высшей категории Святослав Медведев.
Наша справка: в Атырауской области в гемодиализе нуждаются 180 человек.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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