+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 0 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау открылся современный центр гемодиализа

13 Февраля 2020 22:17
Поделиться:
В Атырау открылся современный центр гемодиализа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылся современный центр гемодиализа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил поликлинику в Нур-Султане
Аскар Мамин встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге Спикер Сената обсудила вопросы здравоохранения с представителями ВОЗ Продолжительность жизни актюбинцев выросла до 73,4 лет

«Центр работает в рамках ГЧП, поэтому процедуры гемодиализа проводятся бесплатно. Это гемодиафильтрация, гемофильтрация, интермитирующий гемодиализ, классический гемодиализ, а также коррекция всех видов нарушений гемостаза современными лекарственными препаратами. В своей повседневной работе мы консультируемся с ведущими специалистами Казахстана, России, Турции. Пациенты проводят в клинике по четыре часа три раза в неделю», - говорит главный врач центра, нефролог высшей категории Святослав Медведев.

Наша справка: в Атырауской области в гемодиализе нуждаются 180 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив