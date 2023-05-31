Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық»

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Мая 2023, 13:08
В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық» Фото: РСК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық». В центре, открытом на базе городского родильного дома, будут получать комплексную реабилитацию дети с нейроортопедическими патологиями и малыши в возрасте от трех месяцев до трех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Серик Шапкенов поздравил медицинских работников с открытием центра и пожелал успехов в работе.
«Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» - это проект, реализацию которого мы ждали давно. И сегодня он открыл свои двери. Реабилитация и оказание внимания детям с особенностями развития – наша главная задача. Основное предназначение нового центра – раннее выявление патологий у детей, их лечение и реабилитация с применением новейших технологий, адаптация их к жизни в обществе. Еще раз поздравляю всех с этим значимым событием и желаю медицинским работникам успехов в их нелегком труде», - сказал Серик Шапкенов.

photo

Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» будет оказывать медицинскую, социальную и педагогическую помощь. С июля текущего года центр станет принимать недоношенных детей, детей с диагнозом ДЦП, синдромом Дауна, врожденными патологиями, мышечной дистрофией, нарушениями нервной системы и другими патологиями. В центре для каждого ребенка будет разработан персональный план реабилитации. К лечению детей будут привлечены невропатологи, реабилитологи, педиатры, инструкторы по лечебной физкультуре, терапевты и логопеды.
photo
photo

Для реабилитации и лечения детей в центре созданы все необходимые условия - кабинеты механотерапии, залы по лечебной физкультуре, сенсорные кабинеты, иммерсионная и шунгитовые ванны, солевые комнаты. Кроме того, установлено оборудование для диагностики головного мозга и исследования слуха, которое дает возможность выявления патологий на ранней стадии.
photo
photo
photo

Здравоохранение   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды