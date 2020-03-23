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В Атырау открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»

23 Марта 2020 09:21
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В Атырау открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»

АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ – При Атырауской центральной мечети «Иманғали» открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»(«Забота собратьев»), в котором будут работать волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши волонтеры подключились к республиканской акции #BizBirgemiz, создав благотворительный центр. Работать он будет на средства спонсоров и пожертвования. Мы уже раздали многодетным и малоимущим семьям, а также одиноким людям продукты первой необходимости, одежду и многоразовые маски. Такие акции волонтеры намерены проводить на постоянной основе по мере поступления продуктов и одежды. А маски шьют люди, посещающие мечеть», - сообщил главный имам мечети Алтынбек Утысханулы.



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Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

А. Соколов

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