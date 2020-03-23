Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Атырау открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»
23 Марта 2020 09:21
Поделиться:
АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ – При Атырауской центральной мечети «Иманғали» открылся благотворительный центр «Ықыласты бауырлар»(«Забота собратьев»), в котором будут работать волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом За проведение свадьбы оштрафован владелец ресторана в Актобе Шесть фактов незаконной торговли масками и антисептиками пресекли полицейские в Нур-Султане
«Наши волонтеры подключились к республиканской акции #BizBirgemiz, создав благотворительный центр. Работать он будет на средства спонсоров и пожертвования. Мы уже раздали многодетным и малоимущим семьям, а также одиноким людям продукты первой необходимости, одежду и многоразовые маски. Такие акции волонтеры намерены проводить на постоянной основе по мере поступления продуктов и одежды. А маски шьют люди, посещающие мечеть», - сообщил главный имам мечети Алтынбек Утысханулы.
Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность, Коронавирус, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом
- За проведение свадьбы оштрафован владелец ресторана в Актобе
- Шесть фактов незаконной торговли масками и антисептиками пресекли полицейские в Нур-Султане
- В Туркестане общественники проводят рейдовые мероприятия
- Необычный челлендж на Наурыз устроили жительницы Атырауской области
- Уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047