В Атырау открылось общежитие для студентов-медиков на 200 мест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В канун праздника Дня независимости в Атырау открылось студенческое общежитие на 200 мест при медицинском колледже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Многие годы отсутствие общежития оставалось актуальной проблемой для студентов учебного заведения с 74-летней историей. Из обучающихся ныне 1365 студентов свыше 800 - молодежь, приехавшая из сельской местности. Современное 5-этажное здание обеспечивает потребность студентов в жилье на 90%. В церемонии открытии общежития принял участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба с коронавирусом доказала важность развития медицинской сферы для безопасности страны. Потому что, главная задача – это защита здоровья народа и оказание качественных медицинских услуг. В этом плане в области ведется системная работа в целях развития медицины. За 30 лет в регионе введено в строй 65 объектов здравоохранения. Сегодня показатель оснащенности медицинской техникой по области составляет 91%»,-сказал Махамбет Досмухамбетов, акцентировав внимание на том, что в целом развитие сферы медицины напрямую зависит от подготовки квалифицированных кадров.

Для решения вопроса дефицита медработников ежегодно выделяются гранты акима области, регулярно оказывается поддержка молодым специалистам. С 2017 года выделено 335 грантов для подготовки врачей. За последние три года предоставлено 89 квартир медицинским работникам.

Общежитие многопрофильного колледжа оснащено современным оборудованием. Здесь предусмотрены комнаты для самоизоляции, оказания первой медицинской помощи, самоподготовки, есть фитнес, учебный и актовый залы, столовая и комнаты отдыха, прачечная на каждом этаже.

«Созданы все условия для того, чтобы мы, будущие специалисты, могли спокойно заниматься учебой. Я благодарна государству за это»,-сказала студентка колледжа Арайлым Сапарова.