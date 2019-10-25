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В Атырау открыли новое пожарное депо

25 Октября 2019 18:23
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В Атырау открыли новое пожарное депо

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылось новое пожарное депо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Церемония открытия здания пожарного депо специализированной части №3 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС состоялась в микрорайоне Самал. В новом пожарном депо четыре зоны – основная, производственная, жилая и учебно-спортивная. Для пожарных созданы все необходимые условия: есть комнаты отдыха, психологической разгрузки, тренажёрный зал, кухня, душевые кабины, просторные кабинеты, учебный класс на 30 человек.


На учебно-спортивной зоне есть площадка с учебной башней, 100-метровая полоса с препятствиями, а также баскетбольная площадка и площадка для мини-футбола. На третьем этаже основного здания предусмотрено общежитие, рассчитанное на проживание 40 человек. На 4 этаже – 7 квартир, укомплектованных необходимой мебелью. «Сердцем» специализированной пожарной части является пункт связи, сюда поступают все сообщения о пожарах и происшествиях. «Объект построен за счет средств из местного бюджета. В настоящее время ведется строительство двух аналогичных пожарных депо в Исатайском и Индерском районах, планируется, что к маю 2020 года объекты сдадут в эксплуатацию», – рассказал руководитель ДЧС по Атырауской области Сагынбек Умирзахов.





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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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