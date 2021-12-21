В Атырау открылась современная детская деревня семейного типа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В пригородом селе Талгайран города Атырау введена в строй областная детская деревня семейного типа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил коллектив и воспитанников детской деревни с открытием объекта.

«За годы суверенитета были созданы хорошие условия для подрастающего поколения. В череде таких благих дел – и сегодняшнее открытие современной областной детской деревни семейного типа. Поздравляю!

Нам важно видеть радость и счастье на лице каждого ребенка. Поэтому уделяем приоритетное внимание заботе детям с трудной судьбой. Детская деревня построена в соответствии с современными требованиями. Здесь созданы все условия для досуга, содержательного отдыха, также для саморазвития и образования в соответствии с требованиями времени»,-сказал руководитель области Махамбет Досмухамбетов, выразив благодарность коллективу Каспийского трубопроводного консорциума, реализовавшего данный проект.

Построенная на берегу Урала детская деревня семейного типа состоит из восьми двухэтажных жилых домов. Четыре из них оборудованы для детей с ограниченными возможностями. В 80-местной деревне 7 семей поселятся с 54 воспитанниками в возрасте 13-18 лет, оставшимися без родительской опеки. В культурно-спортивном комплексе предусмотрены танцевальный, спортивный, тренажерный и актовый залы. Также имеются баня и игровые площадки.

В административном блоке расположен коворкинг – центр, где дети могут постигать основы профессиональной деятельности и заниматься творчеством. Есть центр самопознания и социальной адаптации. Благодаря современному конференц-залу дети имеют возможность для онлайн обучения.

В культурно-спортивном комплексе детской деревни будут проводиться соревнования, тренировки. А в швейном цехе воспитанники получат возможность профессионально овладевать искусством кройки и шитья.



