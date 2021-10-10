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    07:30, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау открылась «Аллея мастеров»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости в Атырау страны на набережной Урала открылась «Аллея мастеров», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Выставка-ярмарка «Ұлттық қолөнер – тәрбие көзі» атырауских мастеров прикладного искусства и дизайнеров была организована при поддержке Совета деловых женщин Атырауской области и акимата Атырау.

    «Главная цель выставки - поддержка ремесленников, создание условий для сбыта их продукции. А также пропаганда обычаев и традиций, истории казахского народа в обществе посредством уникальных произведений национального прикладного искусства», - сказал заместитель акима города Самат Емберген.

    Теперь каждые выходные мастера прикладного искусства и дизайнеры будут выставлять здесь свои работы. По словам Альбины Сигуатовой, для молодых предпринимателей это полезный проект в плане продвижения отечественной продукции. Изделия здесь высокого качества и предлагаются потребителям по доступной цене.


    Теги:
    Атырауская область Культура Общество
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