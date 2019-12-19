В Атырау отказались от приобретения новой главной ёлки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на новогоднее украшение города потратят 18 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году для празднования Нового года в Атырау определены 6 площадок: площадь Исатая-Махамбета, площадь у академии им.Дины Нурпеисовой, микрорайон Нурсая, микрорайон Балыкшы, площадь у Драматического театра им.М.Утемисова, площадка перед ДК Курмангазы. Также в общественных местах города повсеместно будут установлены малые архитектурные формы с новогодней тематикой. В общем на новогоднее оформление города из местного бюджета было выделено 18 миллионов тенге», - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау.

В этом году местные власти отказались от приобретения новогодней ёлки. На центральной площади уже в третий раз будет установлена елка, приобретённая в конце 2017 года.