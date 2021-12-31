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В Атырау отказались от новогоднего салюта
31 Декабря 2021 17:25
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау отказались от новогоднего салюта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, решение не делать 31 декабря праздничный салют было принято из-за пандемии. Чтобы не создавать массового скопления людей и таким образом предупредить возможные случаю заражения коронавирусной инфекцией.
В Атырау деньги на новогоднее оформление города в этом году не выделялись . В целях экономии бюджетных средств город было решено украсить прошлогодними гирляндами и искусственными елками.
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