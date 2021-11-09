В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отец погибшего 30 октября от удара током ребёнка обвиняет в смерти сына бригаду скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау отец погибшего от удара током 10-летнего мальчика обратился в департамент полиции с заявлением, требуя расследовать обстоятельства смерти сына.
По словам отца, бригада скорой помощи прибыла к месту ЧП оперативно. Ребёнок, которого ударило током от холодильника, дышал. Его сразу же поместили в карету скорой помощи и увезли. А вскоре медики вернулись с уже мертвым мальчиком.
Прибывшая полиция констатировала, что ребёнок погиб дома и забрала тело в морг. Расследовать последовательность действий медиков просит отец. Пресс-служба областного управления здравоохранения распространила информацию для СМИ по вызову бригады службы «103» к ребёнку, 2011 года рождения, по факту удара током.
«Вызов поступил 30 октября 2021 года в 14.45 от матери ребёнка. Бригада приехала на вызов своевременно. Диагноз: «смерть до приезда скорой помощи». Реанимационные мероприятия были оказаны по алгоритму. Пока ведется следствие, бригада работает в свою смену»,- говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, в Атырау 10-летнего мальчика убило током.
- В Атырауской области 76 тысяч женщин и детей могут вакцинироваться Pfizer
- Онлайн-турнир по шахматам среди осуждённых прошёл в Костанайской области
- Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Алматы
- В Нур-Султане «постоянная клиентка» обокрала ювелирный бутик
- 1240 нетрезвых водителей задержано в Актюбинской области
- Около тысячи бродяг выявили столичные участковые
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана