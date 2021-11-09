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В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков

9 Ноября 2021 18:58
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В Атырау отец погибшего от удара током ребёнка обвиняет медиков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отец погибшего 30 октября от удара током ребёнка обвиняет в смерти сына бригаду скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырау отец погибшего от удара током 10-летнего мальчика обратился в департамент полиции с заявлением, требуя расследовать обстоятельства смерти сына.

По словам отца, бригада скорой помощи прибыла к месту ЧП оперативно. Ребёнок, которого ударило током от холодильника, дышал. Его сразу же поместили в карету скорой помощи и увезли. А вскоре медики вернулись с уже мертвым мальчиком.

Прибывшая полиция констатировала, что ребёнок погиб дома и забрала тело в морг. Расследовать последовательность действий медиков просит отец. Пресс-служба областного управления здравоохранения распространила информацию для СМИ по вызову бригады службы «103» к ребёнку, 2011 года рождения, по факту удара током.

«Вызов поступил 30 октября 2021 года в 14.45 от матери ребёнка. Бригада приехала на вызов своевременно. Диагноз: «смерть до приезда скорой помощи». Реанимационные мероприятия были оказаны по алгоритму. Пока ведется следствие, бригада работает в свою смену»,- говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Атырау 10-летнего мальчика убило током.



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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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