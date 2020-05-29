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В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза
29 Мая 2020 22:45
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза. Число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 294 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.
По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского месторождения, 11 мужчин и 4 женщины.
«В настоящее время все они чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 294 человек.
Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
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