В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились 15 рабочих с Тенгиза. Число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 294 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского месторождения, 11 мужчин и 4 женщины.

«В настоящее время все они чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 294 человек.