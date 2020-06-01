В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за сутки от коронавируса вылечились еще 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского нефтегазового месторождения, все мужчины.

«В настоящее время все они чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 314 человек.

Напомним, в Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.