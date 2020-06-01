Новости
В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза
1 Июня 2020 02:02
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за сутки от коронавируса вылечились еще 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского нефтегазового месторождения, все мужчины.
«В настоящее время все они чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 314 человек.
Напомним, в Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Блокпосты снимают в Алматы, из области заезжают много автомобилей - фоторепортаж
- В Атырау с 1 июня возобновят работу аэропорт и вокзалы
- В Нур-Султане сняты блокопосты
- Блокпосты сняты по периметру Алматы
- Стали известны подробности летального случая от коронавируса в ЗКО
- Летальный случай от коронавируса зарегистрировали в ЗКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047