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В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза

1 Июня 2020 02:02
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В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за сутки от коронавируса вылечились еще 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Оперативного штаба, все выписанные - рабочие с Тенгизского нефтегазового месторождения, все мужчины.

«В настоящее время все они чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 314 человек.

Напомним, в Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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