В Атырау от 6 до 15 лет лишения свободы получили обвиняемые в убийстве

13 Ноября 2022, 19:25

13 Ноября 2022, 19:25

В Атырау от 6 до 15 лет лишения свободы получили обвиняемые в убийстве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от 6 до 15 лет лишения свободы получили обвиняемые в убийстве молодого человека в Индерском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении 8 подсудимых, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.7 ч.2 ст.99 УК).

Судом установлено, что 6 августа 2021 года в Индерском районе К. избил одного из подсудимых и нанес ему телесные повреждения. Об этом узнали друзья подсудимого и 8 августа 2021 года приехали к дому К. Где после перепалки избили его железной трубой, нанеся ему повреждения головы, лица, рук и ног. В этот день потерпевший К. скончался по дороге в больницу. В суде вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами. Прокурор просил назначить подсудимому Т. - 17 лет, подсудимому О. - 16 лет, остальным подсудимым по 15 лет лишения свободы.

«Приговором суда подсудимые Т., Ғ., О. признаны виновными по п.7 ч.2 ст.99 УК и им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Подсудимые А., Б., Ә., Х., У. признаны виновными по п.5 ч.2 ст.106 УК, им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы», - сообщили пресс-службе областного суда.

С осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред в размере 37 000 000 тенге.

