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В Атырау очередники получат земельные участки
9 Ноября 2019 03:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау очередники получат земельные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получат граждане, подававшие заявления в 2005 году. Участки им будут выделяться в районе пригородных поселков Дамба, Жанаталап, жилом массиве Зарослый, а также сельском округе Атырау.
Акимат просит подавших заявления в 2005 году, но не получавших участок под ИЖС, обратиться в отдел земельных отношений города по адресу: улица Сатпаева, 13.
Ключевые слова: Атырауская область,
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