В Атырау очередники получат земельные участки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау очередники получат земельные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получат граждане, подававшие заявления в 2005 году. Участки им будут выделяться в районе пригородных поселков Дамба, Жанаталап, жилом массиве Зарослый, а также сельском округе Атырау.

Акимат просит подавших заявления в 2005 году, но не получавших участок под ИЖС, обратиться в отдел земельных отношений города по адресу: улица Сатпаева, 13.