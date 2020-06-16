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В Атырау обнаружено тело утонувшего в Урале мужчины

16 Июня 2020 15:34
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В Атырау обнаружено тело утонувшего в Урале мужчины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау обнаружено тело утонувшего в Урале мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня утром завершились поиски тела утонувшего 13 июля в реке Урал 27-летнего мужчины. Тело сотрудниками ДЧС региона было обнаружено в районе пригородного посёлка Геолог», - сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области.

Напомним, 13 июня 2020 года, как известно со слов очевидцев, мужчина отдыхал с друзьями. Приблизительно в 17:10 он утонул, купаясь в необорудованном для этого месте.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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