В Атырау обнаружено тело мужчины, которого искали два дня

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау обнаружено тело мужчины, поиски которого велись два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте по ЧС региона, 48-летний мужчина, живший на отгонном участке Матеш, отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота. Родные, уверенные, что он заночевал где-то на близлежащих зимовках, забили тревогу лишь на второй день. Была организована поисковая операция.

«Тело мужчины обнаружено в двух километрах от зимовки Жаманкудык. Трагедия произошла из-за опрокидывания мотоцикла на обледенелой степной дороге», - сообщили в департаменте по ЧЧ области.



