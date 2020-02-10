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В Атырау обнаружено тело мужчины, которого искали два дня
10 Февраля 2020 21:40
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау обнаружено тело мужчины, поиски которого велись два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как проинформировали в департаменте по ЧС региона, 48-летний мужчина, живший на отгонном участке Матеш, отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота. Родные, уверенные, что он заночевал где-то на близлежащих зимовках, забили тревогу лишь на второй день. Была организована поисковая операция.
«Тело мужчины обнаружено в двух километрах от зимовки Жаманкудык. Трагедия произошла из-за опрокидывания мотоцикла на обледенелой степной дороге», - сообщили в департаменте по ЧЧ области.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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