В Атырау обнаружено оружие подозреваемого в расстреле трех человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Атырауские полицейские обнаружили и изъяли пистолеты подозреваемого в расстреле трех человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация о задержании подозреваемого 1993 г.р., застрелившего трех человек и одного тяжело ранившего из-за разногласий в микрорайоне Авангард, получила широкое распространение в социальных сетях. Люди недоумевали, почему при задержании подозреваемого орудия преступления у него обнаружено не было. Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанных в земле в соседнем от места совершения преступления микрорайоне.

В настоящее время оружие направлено на экспертизу»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Как ранее сообщалось, подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау.

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки с гибелью людей в Атырау.



