14:13, 21 Март 2022 | GMT +6
В Атырау обнаружено оружие подозреваемого в расстреле трех человек
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Атырауские полицейские обнаружили и изъяли пистолеты подозреваемого в расстреле трех человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Информация о задержании подозреваемого 1993 г.р., застрелившего трех человек и одного тяжело ранившего из-за разногласий в микрорайоне Авангард, получила широкое распространение в социальных сетях. Люди недоумевали, почему при задержании подозреваемого орудия преступления у него обнаружено не было. Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанных в земле в соседнем от места совершения преступления микрорайоне.
В настоящее время оружие направлено на экспертизу»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
Как ранее сообщалось, подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау.
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки с гибелью людей в Атырау.