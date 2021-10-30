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    15:36, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау не снижается число жертв домашнего насилия

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау не снижается число жертв домашнего насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, в Атырау не снижается число жертв домашнего насилия. Когда женщина ищет помощи от домашнего дебошира в полиции. Достаточно сказать, что в день на пульт «102» поступают до 40 звонков от пострадавших. Однако, зачастую, жалуясь на мужа-тирана в полицию, женщины отказываются писать на него заявление. Бывает и так: сегодня написали, завтра пришли и забрали: мол, простила, он же все-таки отец моих детей. Из обратившихся, к примеру, тридцати женщин, заявление пишут только семь. Но в большинстве случаев, когда дело доходит до суда, женщины заявляют, что помирились с мужьями и просят суд не наказывать их строго. Проходит какое-то время и эти же женщины повторно обращаются в полицию с жалобами об очередных побоях, нанесенных мужем»,- рассказала инспектор группы по защите женщин от насилия ДП города Атырау Нургуль Сарсенова.

    Сообщив, что полиция выносят защитное предписание в отношении мужчин, совершивших неоднократно домашнее насилие. Если в течение 30 дней в полицию поступит жалоба от потерпевшей, в отношении нарушителя будет предусмотрено административное наказание.

    «За 9 месяцев в Атырауской области защитное предписание получили 943 мужчины»,- проинформировала Нургуль Сарсенова.


    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Правоохранительные органы
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