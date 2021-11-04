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В Атырау не снижается число тяжело болеющих COVID-19

4 Ноября 2021 23:14
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В Атырау не снижается число тяжело болеющих COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау не снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов. В настоящее время в реанимациях получают лечение 13 человек. Двое из них в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, сегодня в инфекционных стационарах лечение получает 181 человек. Загруженность составляет 24,8% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,3% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, 14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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