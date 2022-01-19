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В Атырау назвали сумму ущерба от беспорядков

19 Января 2022 14:30
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В Атырау назвали сумму ущерба от беспорядков

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау назвали сумму ущерба от январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил руководитель управления финансов Атырауской области Азамат Салимбаев, сумма ущерба, нанесенного в ходе беспорядков областному акимату, составила 6 миллионов тенге.

Только на восстановление 11 разбитых окон было потрачено 2,5 миллиона тенге. Кроме того, из здания областного акимата было похищено несколько ноутбуков, поврежден кабель, украден флаг, стоявший у входа, повреждены двери кабинетов. Часть нанесенного ущерба была компенсирована за счет имеющихся запасов.

Кроме областного акимата, пострадала и центральная площадь имени Исатая и Махамбета. Ущерб оценен в 3 миллиона тенге. В настоящее время восстановительные работы на площади завершаются.



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#Атырауская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Виктор Сутягин

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