В Атырау назвали сумму ущерба от беспорядков
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау назвали сумму ущерба от январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил руководитель управления финансов Атырауской области Азамат Салимбаев, сумма ущерба, нанесенного в ходе беспорядков областному акимату, составила 6 миллионов тенге.
Только на восстановление 11 разбитых окон было потрачено 2,5 миллиона тенге. Кроме того, из здания областного акимата было похищено несколько ноутбуков, поврежден кабель, украден флаг, стоявший у входа, повреждены двери кабинетов. Часть нанесенного ущерба была компенсирована за счет имеющихся запасов.
Кроме областного акимата, пострадала и центральная площадь имени Исатая и Махамбета. Ущерб оценен в 3 миллиона тенге. В настоящее время восстановительные работы на площади завершаются.
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