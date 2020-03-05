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В Атырау назвали структуры, не реагирующие на жалобы людей в соцсетях
5 Марта 2020 21:37
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау назвали структуры, не реагирующие на жалобы людей в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На сегодняшний день в чат-канале Telegram «Акимат Атырауской области» зарегистрировано около 16 тысяч человек. В семи районах работают такие же каналы, в каждом из которых около 2-3 тысяч человек.
Более 90% вопросов, поступающих ежедневно, касаются повседневных проблем граждан. В частности, вопросы ЖКХ, здравоохранения, очередь на получение земельного участка и жилья, вопросы образования.
«На сегодняшний день у меня есть страница в социальных сетях Facebook и Instagram. Я лично их веду и наблюдаю за чат-каналом Telegram. Социальные сети в наше время очень важны. Поэтому руководители управлений должны оперативно реагировать на каждый вопрос жителей. За социальными сетями следует закрепить по одному ответственному лицу от каждого управления. Руководители управлений и акимы районов, не имеющие личной страницы в Facebook, должны оперативно их создать. Очень важно установить прямой контакт с населением. В целом необходимо активизировать работу в социальных сетях», - заявил аким области Махамбет Досмухамбетов.
Махамбет Досмухамбетов отметил, что департамент полиции неделями не отвечает на заданные вопросы. К примеру, жители сами отправляют видео и фотографии правонарушений, нарушений правил дорожного движения и парковки в неустановленных местах. Однако нарушители не могут быть установлены долгое время соответствующим департаментом.
По словам главы региона, в числе тех, кто не реагирует на запросы людей – ТОО «РЦКУ-Атырау», поставляющее газ населению, Атырауский филиал АО «КТЖ», АО «Казпочта».
Ключевые слова: Атырауская область, Общество,
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