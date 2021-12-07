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В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине

7 Декабря 2021 20:06
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В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау назвали имя парня, бросившегося в ледяную воду реки Урал на помощь спрыгнувшей с моста женщине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это Нурсултан Джумагазиев. С берега он проплыл несколько десятков метров до катера сотрудников полиции, где незамедлительно начал оказывать первую помощь спрыгнувшей с моста женщине. Она была в бессознательном состоянии. Нурсултан сделал ей массаж сердца и искусственное дыхание. Когда катер пристал к берегу, спасатель передал ее оперативному дежурному Асыланбеку Кумару, который дальше продолжил делать исскуственное дыхание. До приезда скорой помощи силами спасателей удалось откачать женщину. Она начала дышать. Нурсултан, 1999 года рождения. Он спасатель спасательного подразделения города Атырау. В органах гражданской защиты с 2018 года. Образование высшее, в 2020 утра году окончил Атырауский университет им.Х.Досмухамедова по специальности «Правоведение«.

Кумар Асыланбек Омар ұлы, 1995 года рождения, в 2019 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС РФ. Должность - заместитель оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения»,- рассказали в пресс- службе ДЧС области.

Как ранее сообщалось, в Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину.


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#Атырауская область   #Спасение  
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Автор:

Виктор Сутягин

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