В Атырау назначен руководитель управления координации занятости и социальных программ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова по результатам проведённого конкурса руководителем управления координации занятости и социальных программ назначен Азамат Мамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, представив коллективу управления координации занятости и социальных программ нового руководителя, пожелал ему успехов в работе.

Азамат Мамбетов родился в 1986 году в Актюбинской области. Образование высшее: окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юрист» и Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «экономист».

Трудовой путь начал в 2006 году с должности главного специалиста по кадрам в учреждении «Актобе-Геозем» при аппарате акима города. В 2010-2011 годах работал главным специалистом по кадрам в административно-правовом и кадровом отделе управления здравоохранения Атырауской области. В 2011-2013 годах - юристом отдела мониторинга документов, в 2013-2019 годах руководителем отдела управления здравоохранения.

С 2019 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ.