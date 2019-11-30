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В Атырау нашлись близкие солдата, погибшего в войну в Смоленской области

30 Ноября 2019 03:00
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В Атырау нашлись близкие солдата, погибшего в войну в Смоленской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау нашлись близкие солдата, погибшего в войну в Смоленской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« Останки погибшего солдата обнаружили российские поисковики в Смоленско й области. Сохранился медальон с запись ю , что зовут его Тарарбек Аянов и призван он из Гурьевской области. Материал об этом вышел в областной газете. И буквально на следующий день откликнулись родственники погибшего. В его имени была ошибка, точные данные солдата — Аянов Турарбек, а не Тарарбек. Год рождения верный. Он призывался вместе с младшим братом Аяновым Уразбеком, 1920 г.р. Как оказалось, младший брат вернулся домой, и у него родилось потом семеро детей. Родственники погибшего солдата Турарбека Аянова живут в Атырау — это племянник Аянов Толепкали Уразбекович и его сын Аянов Талгат», рассказала ответственный секретарь областной газеты «Прикаспийская коммуна» Надежда Шильман.


Сейчас ведутся переговоры с руководителем российского поискового отряда об увековечивании имени казахстанца в Тёмкинском районе Смоленской области Российской Федерации.

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Ключевые слова: Атырауская область, История Казахстана, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Россия,
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Автор:

А. Соколов

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