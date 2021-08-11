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В Атырау нашли водителей авто, на капотах которых ехали люди

11 Августа 2021 20:17
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В Атырау нашли водителей авто, на капотах которых ехали люди

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские отыскали водителей легковых автомобилей, на крышах и капотах которых катались молодые люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В социальной сети было распространено видео, где на одной из улиц, расположенной в микрорайоне Жеруйык, на капоте и крыше легковых автомобилей Toyota Camry и Lada 21725 катались молодые люди. Тем самым, совершая действия, угрожающие жизни и здоровью. По видеозаписи сотрудники патрульной полиции в ходе проверки выявили 18 -19-летних водителей автомобилей. Они полностью признали свою вину, заявив, что в день рождения друга они перевозили пассажиров вне салона транспортного средства», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Рассказав, что отношении 19-летнего водителя автомобиля Toyota Camry составлен административный протокол по ч. 3 ст. 593 КоАП РК. На него наложен штраф в размере 29 170 тенге. В отношении 18-летнего водителя автомобиля марки «Lada 21725» составлен административный протокол по части 10 статьи 590 КоАП РК. Правила дорожного движения в этом году он нарушает повторно. Он оштрафован на 43 755 тенге.



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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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