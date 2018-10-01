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В Атырау начнется суд над экс-акимом области Бергеем Рыскалиевым

18 Октября 2018 08:36 115
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В Атырау начнется суд над экс-акимом области Бергеем Рыскалиевым

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сегодня  начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего акима области Бергея Рыскалиева и других фигурантов уголовного дела, заведенного против него, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 18 октября 2018 года в 09:30 часов состоится главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-акима Атырауской области Б. Рыскалиева и других 8 подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РК (в старой редакции). Уголовное дело состоит из 754 томов. 3 октября 2018 года прошло предварительное слушание по этому делу. В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Как проинформировали в пресс-службе, не явившимся на суд подсудимым в соответствии с  статьей 67 УПК назначены адвокаты  С. Жунисбеков, Г. Назарбек, А. Есбосын, А. Косымбаев.

 

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Суды, Акимат,
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Автор:

А. Соколов

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