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В Атырау начнется строительство лицея на 300 мест

Виктор Сутягин
27 Марта 2023, 21:48
В Атырау начнется строительство лицея на 300 мест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау в этом году планируется начать строительство лицея «Білім-инновация на 300 мест. Об этом на брифинге сообщила руководитель управления образования области Гульнара Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из главных особенностей лицея «Білім-инновация» являются особые требования к изучению иностранных языков. Поэтому в обучении, наряду с обычными методами, используются современные наглядные пособия и учебные материалы. Кроме того, образование базируется на воспитании нравственных ценностей.

«Мы внесли предложение в международный фонд «Білім-Иннновация» о строительстве лицея, которое было одобрено. У нас много детей, желающих учиться по этой программе. Например, в прошлом году 1 447 девочек изъявили желание поступить в лицей для девочек. Однако количество принятых детей составило всего 62 человека. Принять больше не позволяет площадь. Поэтому есть необходимость в открытии еще одного лицея «Білім-Инновация». Место строительства уже определено. Он будет расположен на территории женского лицея «Білім инновация», – рассказала Гульнара Садуахасова.

По ее словам, ежегодно 97% выпускников лицеев «Білім-инновация» становятся обладателями государственных грантов и кредитов, а также стипендий зарубежных вузов. Наряду с ведущими вузами Казахстана выпускники обучаются в известных университетах Турции, Европы и Америки, становятся гордостью своей страны.


Атырауская область   Образование   Атырау  
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