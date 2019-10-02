В Атырау начался отопительный сезон
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау официально открыт отопительный сезон. 1 октября в социальные учреждения города началась подача теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во вторник АО «Атырауские тепловые сети» объявило о начале отопительного сезона. По информации предприятия, подача тепла началась в школы, детские сады, медучреждения, акиматы, суды, объекты культуры и другие организации. По информации тепловиков, официальным началом отопительного сезона считается устоявшаяся в течение 3-5 суток среднесуточная температура воздуха +8°С. Для объектов образования, здравоохранения и социальной сферы пуск отопления начинается с 1 октября, для жилых домов с 15 октября», - сообщила пресс-служба городского акимата.
Как отметили в акимате, АО «Атырауские тепловые сети» готово по письменному обращению КСК, хозяйствующих субъектов, домов, не имеющих КСК, при согласии большинства жильцов, произвести пуск отопления на объекты раньше указанной даты.
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