В Атырау началось празднование көрісу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау состоялось праздничное мероприятие «Амал келді – Жыл келді», посвященное традиции көрісу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил жителей области с началом обряда көрісу.

«Эта добрая традиция уходит корнями в глубину веков, являясь символом мудрости и единства нации. В этот день наши предки, пережив трудную зиму, искренне приветствовали друг друга, справлялись о здоровье, жизни и быте. Эта прекрасная традиция обеспечивает национальную самобытность, сохранение глубинной сущности народа, преемственность поколений» ,- сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Көрісу олицетворяет взаимное уважение, доброе отношение людей друг к другу, уважение к старшим.

«Особенностью көрісу является то, что начавшись в начале весны, он не ограничивается одним днем, а продолжается весь год. Этот праздник призван воспитывать у подрастающего поколения такие качества, как доброта, милосердие, дружба, достоинство, почтение. Наш народ издавна жил в гармонии с природой. Потому, совпадающий с началом весны көрісу – важный ритуал, наполненный глубоким смыслом, богатым содержанием, символизирующий обновление и возрождение, изобилие», - сказал глава региона.

В ходе праздничного мероприятия состоялся обряд тұсау-кесер маленького Азиза, который только начал ходить, с совершением национальных ритуалов. Старейшины, представители интеллигенции благословили малыша, пожелав ему доброго пути в жизни. В соответствии с традициями был совершен обряд «шашу», предложены блюда казахской национальной кухни, а Кыдыр ата дал бата (благословение). Также, на торжествах вниманию присутствующих были предложены театрализованное представление о традициях и обычаях народа и концертная программа.