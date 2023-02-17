В Атырау начали отлов бродячих собак

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за нападения собак на детей сотрудники Атырауской городской ветеринарной станции ведут планомерный отлов бродячих собак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт AtyrauPress.

Как сообщили в городском акимате, в связи с актуальной проблемой наличия бездомных собак Атырауская городская ветеринарная станция ведет их планомерный отлов. На сегодня работают 3 бригады.

«С начала года отловлено более 1000 бродячих собак. Граждане могут сообщить о бродячих собаках на номер оператора «109» и вызвать специалистов», - сообщили в акимате.

Напомним, недавно в Атырау двух детей покусала собака. Восьмилетний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему ребенку провели вакцинацию от бешенства и оказали первую медицинскую помощь. После чего его отпустили домой.

Фото: atpress.kz