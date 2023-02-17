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В Атырау начали отлов бродячих собак

17 Февраля 2023, 10:42
В Атырау начали отлов бродячих собак

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за нападения собак на детей сотрудники Атырауской городской ветеринарной станции ведут планомерный отлов бродячих собак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт AtyrauPress.

Как сообщили в городском акимате, в связи с актуальной проблемой наличия бездомных собак Атырауская городская ветеринарная станция ведет их планомерный отлов. На сегодня работают 3 бригады.

«С начала года отловлено более 1000 бродячих собак. Граждане могут сообщить о бродячих собаках на номер оператора «109» и вызвать специалистов», - сообщили в акимате.

Напомним, недавно в Атырау двух детей покусала собака. Восьмилетний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему ребенку провели вакцинацию от бешенства и оказали первую медицинскую помощь. После чего его отпустили домой.


Фото: atpress.kz

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