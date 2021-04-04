В Атырау началась массовая вакцинация населения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня 22 прививочных пункта будут работать без выходных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Об этом на брифинге в службе коммуникаций Атырауской области рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

По словам спикера, с 3 апреля текущего года в соответствии с письмом Департамента санитарно-эпидемиологического контроля от 2 апреля 2021 года под № 24-27-03/346 вакцина «Спутник V» будет использоваться для массовой вакцинации населения. В список войдут лица, работающие вахтовым методом на магистральных, градообразующих предприятиях и другие категрии.

- Начиная с 3 апреля текущего года все прививочные пункты будут работать без выходных. Вакцину смогут получить лица старше 18 лет в поликлинике, по месту прикрепления, - пояснил Асхан Байдувалиев.

Напомним, что 2 апреля 2021 года в регион прибыло 3 600 доз вакцин, которые распределили по 22 прививочным пунктам области.