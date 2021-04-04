РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырау началась массовая вакцинация населения

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня 22 прививочных пункта будут работать без выходных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    Об этом на брифинге в службе коммуникаций Атырауской области рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

    По словам спикера, с 3 апреля текущего года в соответствии с письмом Департамента санитарно-эпидемиологического контроля от 2 апреля 2021 года под № 24-27-03/346 вакцина «Спутник V» будет использоваться для массовой вакцинации населения. В список войдут лица, работающие вахтовым методом на магистральных, градообразующих предприятиях и другие категрии.
    - Начиная с 3 апреля текущего года все прививочные пункты будут работать без выходных. Вакцину смогут получить лица старше 18 лет в поликлинике, по месту прикрепления, - пояснил Асхан Байдувалиев.
    Напомним, что 2 апреля 2021 года в регион прибыло 3 600 доз вакцин, которые распределили по 22 прививочным пунктам области.
    В период с 1 февраля по 2 апреля в Атыраускую область поставлено 3 600 доз вакцины и привито 3 598 человек. Из них вакцинировано 42 государственных служащих, 1611 медицинских работников, 1413 педагогов, 486 сотрудников полиции, 46 - иных лиц.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!