В Атырау на спецстоянку припарковано 70 автомобилей с неоплаченными штрафами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 по 31 января текущего года сотрудники Центра оперативного управления управления полиции города Атырау при помощи поисковой системы «Interceptor» выявили 70 автомобилей с неоплаченными штрафами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая сумму неоплаченных штрафов - 1 млн 743 тыс. тенге. Из отправленных на стоянку автомобилей 9 -из Армении, 1-из Кыргызстана, 52-из России.

К примеру, 24 января около 15:20 часов на улице Баймуханова в микрорайоне Привокзальном сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль марки «Audi A4». В ходе проверки установлено, что у водителя указанного автомобиля имеется восемь неоплаченных штрафов на сумму 119 тыс. 170 тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК транспортное средство было припарковано на специальной стоянке»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Работа по выявлению водителей-должников продолжается.