В Атырау на создание памятников направят 737 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на создание памятников направят 737 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году из местного бюджета выделено свыше одного миллиарда тенге. Из них 737 миллионов будут направлены на возведение памятников Абаю, Айтеке би, а также на установку скульптурных композиций «Ана құдіреті» («Сила матери» и «Шығармашылық әңгіме» («Творческая беседа»). Памятники и композиции установят в местах, где отдыхают горожане», - рассказала заместитель директора гражданского центра Жанар Каускалиева в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Проинформировав, что чуть больше 73 миллионов потратят на зарубежные и областные гастроли музыкальных и театральных коллективов. 10 миллионов 500 тысяч тенге - на проведениЕ раскопок и исследовательских работ в исторических местностях. Также планируется провести форум «Молодая семья», международный фестиваль «Мир Абая», организовать движение «Волонтер +50» и другие интересные мероприятия.