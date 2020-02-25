-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Атырау на создание памятников направят 737 млн тенге
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на создание памятников направят 737 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На реализацию программы «Рухани жаңғыру» в этом году из местного бюджета выделено свыше одного миллиарда тенге. Из них 737 миллионов будут направлены на возведение памятников Абаю, Айтеке би, а также на установку скульптурных композиций «Ана құдіреті» («Сила матери» и «Шығармашылық әңгіме» («Творческая беседа»). Памятники и композиции установят в местах, где отдыхают горожане», - рассказала заместитель директора гражданского центра Жанар Каускалиева в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.
Проинформировав, что чуть больше 73 миллионов потратят на зарубежные и областные гастроли музыкальных и театральных коллективов. 10 миллионов 500 тысяч тенге - на проведениЕ раскопок и исследовательских работ в исторических местностях. Также планируется провести форум «Молодая семья», международный фестиваль «Мир Абая», организовать движение «Волонтер +50» и другие интересные мероприятия.
- Автобус загорелся после столкновения с легковой машиной в Атырау
- Гарантированные соцпакеты начали получать дети в Атырауской области
- Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов
- Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау
- Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау
- Ситуацию вокруг ломбардов и захваченного заложника пояснили в полиции Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана