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В Атырау на пять дней частично отключат горячую воду

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Мая 2023, 01:15
В Атырау на пять дней частично отключат горячую воду

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау с 29 мая по 2 июня часть улиц в микрорайонах отключат от горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, АО «Атырауские тепловые сети» предупредили о частичном отключении горячей воды. Сделано это будет в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта.

29 мая по 2 июня 2023 года будет временно прекращена подача горячей воды по следующим адресам: от центрального теплопункта (ЦТП) Мизамгалиева – на улицах Алипова 2, 2а, 5а, Махамбета 109, 119, 121, 123, 125, 125б, 127, Азаттык 42, 42а, 46, Амангелды 9.

От ЦТП УС-99 – улицы Азаттык 46, 49, 49а, 51а, 51б, 57, 59, 63, 65, 67, 67а, Алипова 3, Смагулова 52а, Досмухамбетова 2а, 5, Яблочная 5. От ЦТП 3 мкр Авангарда – Авангард 3 мкр. № 6, 7, 8, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 73, 74, 75, 76.
Поставщик горячей воды приносим извинения за временные неудобства.

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