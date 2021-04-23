АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на неделю часть города останется без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомляет, что в связи с капитальным ремонтном тепловых сетей временно прекращается подача горячей воды от ЦТП в период с 26 апреля по 2 мая 2021 года. От ЦТП Восток – проспект Азаттык, дома 60, 60 а, 62, 64, 68, 68 б, 68 в, улица Махамбета, дома 128, 128 а,128 б, 130,130 а, 132. От ЦТП № 44 – улица Каженбаева, 1, 2, 3. От ЦТП №15 – проспект Сатпаева, дома 2 б, 2 в, 2 г, 5 а, 5 б, 5 г, 5 д, 42, 48, 48 а, 48 б, 48 в, 48 г, 48 д, 50, 50 а, 50 б, 52, 54, 56, 58, 60, улица Владимирского, 2 в, улица Сейфуллина, 20, микрорайон Авангард, 2 микрорайон 2 а», - проинформировала пресс-служба теплоснабжающей компании.

В компании принесли извинения горожанам за причиненные временные неудобства.