В Атырау на городские маршруты выйдут 170 новых автобусов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на городские маршруты выйдут 170 новых автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе продолжается пополнение автопарка, работающего как в Атырау, так и пригородных посёлках. За год - с ноября прошлого года по ноябрь нынешнего было закуплено 160 новых автобусов. В 2020 году поступят еще 170 автобусов. Их стоимость производителю уже перечислена, идет сборка машин»,- сообщили в пресс-службе акимата города Атырау. После поступления на будущий год 170 новых автобусов будет полностью обновлена система городских пассажирских перевозок.