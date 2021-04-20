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    13:07, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырау на два дня отключат горячую воду

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау на два дня отключат горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акционерное общество «Атырауские тепловые сети».

    Снабжающее горожан горячей водой ведомство сообщило, что с 20 по 21 апреля 2021 года будут проводиться испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую прочность и плотность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет прекращена.

    «Во избежание несчастных случаев просим на период испытаний не приближаться к трубопроводам теплотрассы на расстояние ближе 10 метров. В случае появления течей и разрывов в трубопроводах просим немедленно сообщить по телефонам. 109, 8-7122- 994307, 994398, 322258», - говорится в распространенном пресс-релизе.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Общество ЖКХ
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