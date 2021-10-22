17:02, 22 Октябрь 2021 | GMT +6
В Атырау мошенники собирали деньги на похороны ребёнка
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенники через Интернет собирали деньги на, якобы, похороны ребёнка, выпавшего из окна с шестого этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя женщина с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации. Где неизвестный собирал средства на похороны ее дочери, которая погибла в результате падения из окна.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Ране сообщалось, что в Атырау погиб ребёнок, выпав из окна с шестого этажа.