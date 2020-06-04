В Атырау могут усилить карантинные меры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В области увеличивается число людей, заболевших опасной инфекцией. В Атырау могут усилить карантинные меры. Об этом сообщил заместитель руководителя ДККБТУ Амантай Жумагалиев в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области за последние сутки были зарегистрированы первые 2 летальных случая от коронавирусной инфекции. Увеличивается число инфицированных. За последние две недели в городе было зафиксировано 27 новых случаев заболевания, среди инфицированных есть новорожденный. Если и дальше будут продолжаться нарушения карантинных мер, то это может привести к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Поэтому сейчас рассматривается вопрос усиления карантинных мер», - сказал Амантай Жумагалиев.

Отметим, за последние сутки в регионе выявлено 35 случаев заражения COVID-19, общее количество больных достигло 1175 человек. За весь период в области выздоровели 532 человека.