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    15:20, 28 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау мобильная группа рассказывает о важности вакцинации

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Созданная в Атырау информационная мобильная группа рассказывает о важности вакцинации от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Первая встреча членов мобильной группы состоялась с педагогами и студентами колледжа им. С. Мукашева. В группу вошли руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, главный государственный санитарный врач региона Мадениет Танауов, а также руководитель управления образования Саткан Есенгалиев. Они рассказали о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, об условиях и правилах получения прививки, а также о необходимости формирования коллективного иммунитета. Спикеры ответили на все интересующие вопросы участников встречи.

    По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхана Байдувалиева, сегодня в регионе от Covid-19 привито более 50 тысяч жителей, полный комплекс вакцины получили свыше 20 тысяч человек.

    «Всего с 1 февраля в нашу область было доставлено 74 200 доз вакцин. До конца текущего месяца благодаря информационно-разъяснительной работе мы намерены освоить оставшиеся вакцины. Такая работа с населением необходима, ведь мы из первых уст доносим всю необходимую информацию о вакцинации и налаживаем обратную связь с жителями», - рассказал глава облздрава.

    Всего в регионе работает 41 прививочный пункт. Общее число жителей области, подлежащих вакцинации, составляет 230 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Общество
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