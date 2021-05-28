В Атырау мобильная группа рассказывает о важности вакцинации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Созданная в Атырау информационная мобильная группа рассказывает о важности вакцинации от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первая встреча членов мобильной группы состоялась с педагогами и студентами колледжа им. С. Мукашева. В группу вошли руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, главный государственный санитарный врач региона Мадениет Танауов, а также руководитель управления образования Саткан Есенгалиев. Они рассказали о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, об условиях и правилах получения прививки, а также о необходимости формирования коллективного иммунитета. Спикеры ответили на все интересующие вопросы участников встречи.

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхана Байдувалиева, сегодня в регионе от Covid-19 привито более 50 тысяч жителей, полный комплекс вакцины получили свыше 20 тысяч человек.

«Всего с 1 февраля в нашу область было доставлено 74 200 доз вакцин. До конца текущего месяца благодаря информационно-разъяснительной работе мы намерены освоить оставшиеся вакцины. Такая работа с населением необходима, ведь мы из первых уст доносим всю необходимую информацию о вакцинации и налаживаем обратную связь с жителями», - рассказал глава облздрава.



Всего в регионе работает 41 прививочный пункт. Общее число жителей области, подлежащих вакцинации, составляет 230 тысяч человек.