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В Атырау майнинговые фермы отключили от подачи электроэнергии

2 Марта 2022 13:54
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В Атырау майнинговые фермы отключили от подачи электроэнергии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау майнинговые фермы отключили от подачи электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырауской области энергетики вычисляют серых майнеров. Эта проблема в Казахстане вышла на новый уровень после поручения Президента. Инструменты для выявления самые разные, основной же – это сверка по отчетам энергоснабжающих и энергосбытовых организаций. Ни для кого не секрет, что в Казахстане в ходе проверок выявляются так называемые белые и серые майнеры. Законность работы этих компаний и проверяется. На момент проверки всех потребителей электроэнергии в лице майнинговых дата – центров они прекратили работу. В Атырауской области работают две зарегистрированные майнинговые фермы. Они подключены к мощностям Атырауской ТЭЦ. Для каждой из них, согласно правилам, установлен лимит на энергопотребление не более десяти мегаватт. В настоящее время добыча криптовалюты приостановлена, так как поставка электроэнергии на время проверок прекращена», - сообщил президент АО «Атырауская ТЭЦ» Максот Аленов.

Работа по выявлению майнинговые ферм продолжается.


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#Энергетика   #Атырауская область  
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