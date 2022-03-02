В Атырау майнинговые фермы отключили от подачи электроэнергии
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау майнинговые фермы отключили от подачи электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырауской области энергетики вычисляют серых майнеров. Эта проблема в Казахстане вышла на новый уровень после поручения Президента. Инструменты для выявления самые разные, основной же – это сверка по отчетам энергоснабжающих и энергосбытовых организаций. Ни для кого не секрет, что в Казахстане в ходе проверок выявляются так называемые белые и серые майнеры. Законность работы этих компаний и проверяется. На момент проверки всех потребителей электроэнергии в лице майнинговых дата – центров они прекратили работу. В Атырауской области работают две зарегистрированные майнинговые фермы. Они подключены к мощностям Атырауской ТЭЦ. Для каждой из них, согласно правилам, установлен лимит на энергопотребление не более десяти мегаватт. В настоящее время добыча криптовалюты приостановлена, так как поставка электроэнергии на время проверок прекращена», - сообщил президент АО «Атырауская ТЭЦ» Максот Аленов.
Работа по выявлению майнинговые ферм продолжается.
- Пожар на Тенгизе: экологи проведут внеплановую проверку
- В районном центре Миялы Атырауской области продолжается откачка талых вод
- Цена нефти Brent превысила $108 впервые с августа 2014 года
- Часть микрорайонов Атырау отключат от света
- Крупный пожар на Тенгизе потушен
- Пожар на Тенгизе увеличился до 2800 квадратных метров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана