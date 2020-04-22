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В Атырау материальную помощь в 50 тысяч тенге получат еще шесть тысяч человек

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Апреля 2020, 15:41
В Атырау материальную помощь в 50 тысяч тенге получат еще шесть тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау материальную помощь в 50 тысяч тенге получат еще шесть тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау на сегодняшний день материальную помощь в размере 50 тысяч тенге получили 4 495 человек. С начала мая начнется вторая волна оказания помощи нуждающимся малообеспеченным семьям. Во второй поток уже включены еще около 6 тысяч человек. Поддержка оказывается семи категориям граждан: малообеспеченные многодетные семьи; нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения; дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев); участники ВОВ и инвалиды, приравненные к ним; труженики тыла, находящиеся в трудной жизненной ситуации», - рассказала заведующая общественной приемной Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» Актолкын Ахметжанова.

Она также проинформировала, что 50 тысяч тенге перечисляются на банковские счета нуждающихся. Материальная помощь будет сопровождаться SMS-сообщением следующего содержания: «На Ваш счет поступило 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz». #МыВместе, Елбасы, «Nur Otan».

Списки предоставляет городской отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по согласованию с городским акиматом.

За разъяснениями можно обращаться по телефонам городского филиала партии «Nur Otan»: 519851, WhatsApp: 87016797201.


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