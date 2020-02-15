В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Идет разбор конструкций и проливка здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 февраля в 16:22 местного времени на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Утемисова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация30 жильцов с верхнего этажа дома. В 18:18 пожар на площади 600 кв.м. был локализован, а в 18:28 ликвидирован. В данное время идет разбор конструкций, проливка здания. В ликвидации пожара задейстовано 47 человек личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудники полиции оцепили территорию дома», - сообщил корреспонденту Казинформа заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов.

Крыша здания сгорела полностью.