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В Атырау ликвидировали пожар  в пятиэтажке

15 Февраля 2020 20:11
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В Атырау ликвидировали пожар  в пятиэтажке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Идет разбор конструкций и проливка здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырау горит крыша пятиэтажного дома
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«15 февраля в 16:22 местного времени на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Утемисова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация30 жильцов с верхнего этажа дома. В 18:18 пожар на площади 600 кв.м. был локализован, а в 18:28 ликвидирован. В данное время идет разбор конструкций, проливка здания. В ликвидации пожара задейстовано 47 человек личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудники полиции оцепили территорию дома», - сообщил корреспонденту Казинформа заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов.

Крыша здания сгорела полностью.

Ранее сообщалось о том, что в Атырау горит крыша пятиэтажного дома.
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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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