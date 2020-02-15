В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажке
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Идет разбор конструкций и проливка здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«15 февраля в 16:22 местного времени на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Утемисова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация30 жильцов с верхнего этажа дома. В 18:18 пожар на площади 600 кв.м. был локализован, а в 18:28 ликвидирован. В данное время идет разбор конструкций, проливка здания. В ликвидации пожара задейстовано 47 человек личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудники полиции оцепили территорию дома», - сообщил корреспонденту Казинформа заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов.
Крыша здания сгорела полностью.Ранее сообщалось о том, что в Атырау горит крыша пятиэтажного дома.
- В Атырау горит крыша пятиэтажного дома
- Пятимесячный малыш скончался от отравления в Шымкенте
- Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области
- Свыше 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления
- Жителей горящего дома спасли военнослужащие Нацгвардии в Жамбылской области
- 15 детей погибли при пожаре в детском доме на Гаити
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана