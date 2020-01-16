В Атырау крещенские купания будут проходить в особом режиме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау крещенские купания будут проходить в особом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аномально теплая зима внесла свои коррективы в проведение крещенских купаний. На реке Урал и других водоемах региона толщина льда не превышает 5-7 сантиметров. Поэтому выходить на лед очень опасно. Тем не менее, искупаться будет можно. В 4 районах области определено по одному месту для купаний. В городе таких мест будет три. Подход к прорубям будет оборудован настилами. Окунуться можно будет по одному человеку, подходя к проруби в сопровождении спасателя. На берегу будут оборудованы палатки, обеспечены горячие напитки, будут дежурить кареты скорой помощи», - рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Аскат Ержанов.

По его информации, купание будет организовано с 11 часов дня после освящения воды и до наступления сумерек.