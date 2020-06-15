В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детсада

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детского сада, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Коронавирус подтвердился у помощника воспитателя детского садика №30. Это симптомная форма. Сотрудница помещена в инфекционную больницу. Всех контактных, а это 213 детей и 80 человек персонала дошкольного учреждения, обследовали. Коронавирус ни у кого не подтвердился. Однако все отправлены на домашнюю изоляцию, которая будет проходить под контролем медицинских работников. В детском дошкольном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия», - сообщили в пресс-службе областного акимата.