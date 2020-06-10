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В Атырау коронавирус диагностирован у сотрудника горотдела архитектуры

10 Июня 2020 18:24
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В Атырау коронавирус диагностирован у сотрудника горотдела архитектуры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 7 июня 2020 года сотрудник Атырауского городского отдела архитектуры и градостроительства обратился за медицинской помощью в связи с наличием признаков ОРВИ. У него были взяты лабораторные пробы и в результате выявлен коронавирус, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырауской области.

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«Информация, распространяемая в социальных сетях о закрытии Атырауского городского отдела архитектуры и градстроительства на карантин - ложная. В настоящее время больной госпитализирован в инфекционную больницу и проходит лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Были выявлены и взяты под медицинское наблюдение лица, контактировавшие с больным. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы», - сообщили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №38 от 30 мая 2020 года 50% работников государственных органов (организаций), национальных компаний и других офисов работают в дистанционном режиме. Так же работает и Атырауский городской отдел архитектуры и градостроительства, соблюдая усиленный санитарно-дезинфекционный режим.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Виктор Сутягин

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