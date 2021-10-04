РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау ко Дню города разбили новый парк

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ко Дню города, отмечающего сегодня своё 381-летие, разбили новый парк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На пустующей площадке перед коммунальным рынком «Сарайшык» жители города и молодые волонтерами высадили карагачи и ясени, которые адаптированы к климатическим условиям города и прекрасно растут, при должном поливе, на солёной почве. В посадке саженцев принял участие аким города Кайрат Уразбаев.

    «В последние годы в Атырау особое внимание уделяется озеленению городских улиц. По инициативе активистов появились парки в жилых массивах Геолог, Балыкши, Жумыскер. Было посажено более 1000 деревьев. В следующем году планируем посадить деревья и в пригородном посёлке Дамба. Считаю, что сами жители города тоже должны принимать активное участие в благоустройстве нашего города и его озеленении, только вместе мы можем добиться хороших результатов», - сказал Кайрат Уразбаев.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Экология Общество Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!