В Атырау ко Дню города разбили новый парк

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ко Дню города, отмечающего сегодня своё 381-летие, разбили новый парк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На пустующей площадке перед коммунальным рынком «Сарайшык» жители города и молодые волонтерами высадили карагачи и ясени, которые адаптированы к климатическим условиям города и прекрасно растут, при должном поливе, на солёной почве. В посадке саженцев принял участие аким города Кайрат Уразбаев.

«В последние годы в Атырау особое внимание уделяется озеленению городских улиц. По инициативе активистов появились парки в жилых массивах Геолог, Балыкши, Жумыскер. Было посажено более 1000 деревьев. В следующем году планируем посадить деревья и в пригородном посёлке Дамба. Считаю, что сами жители города тоже должны принимать активное участие в благоустройстве нашего города и его озеленении, только вместе мы можем добиться хороших результатов», - сказал Кайрат Уразбаев.



