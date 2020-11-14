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В Атырау караоке-клуб восемь раз нарушил карантинный режим

14 Ноября 2020 00:15
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В Атырау караоке-клуб восемь раз нарушил карантинный режим

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сотрудники полиции в составе мобильной группы продолжают выявлять рестораны и караоке-клубы, которые систематически нарушают режим карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Самое частое нарушение режима карантина – обслуживание посетителей после 22 часов вечера, а также наличие в зале людей больше положенного, исходя из площади заведения. Так, в караоке-клубе «Рыба моей мечты» полицейские обнаружили более 70 посетителей. Примечательно, это заведение с начала карантинного режима уже в 8-й раз попадается на нарушении ограничений и требований. Немного отстает от него ресторан «Китайка», который в третий раз нарушает требования карантина. В нем на момент визита мобильной группы находилось после 22 часов 20 человек. В ресторане «Баку» в поздний час отдыхали 15 человек. Все собранные по данным нарушениям документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг города Атырау»,- сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Фото: ДП Атырауской области.






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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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