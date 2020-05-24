В Атырау карантин продлен до 8 июня

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау карантин продлен до 8 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внесены дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 10 мая.

«Учитывая регистрацию спорадических случаев на территории города Атырау и уровень прироста заболеваемости COVID-19 более 7% в течение 7 дней среди населения Атырауской области постановляю:

1. Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойском районе и поселке Макат Макатского района до 07:00 часов 8 июня 2020 года. С 07:00 часов 25 мая 2020 года до 07:00 часов 8 июня 2020 года запретить пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области.

2. Разрешить выход граждан из мест проживания с соблюдением социальной дистанции 2 метров, с обязательным ношением маски (группы не более 3 человек или членов одной семьи)», - говорится в обновленном тексте постановления главного государственного санитарного врача региона.

Отметим, что в Жылыойском районе находится Тенгизское месторождение, где с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля - филиал областного оперативного штаба.

14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.

Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры. Вспышку коронавируса на Тенгизе объяснили в Минздраве.

Ранее сообщалось также о зарегистрированных пяти случаях коронавируса в Макатской районной больнице и девяти заболевших коронавирусом в Жылыойской центральной районной больнице.



